DEVA Partisi İvrindi adayı Ajda Nayman kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir İvrindi belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi İvrindi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir İvrindi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi İvrindi Belediye Başkan Adayı Ajda Nayman kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AJDA NAYMAN KİMDİR?

Ajda Nayman, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden İvrindi belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ İVRİNDİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin İvrindi adayı belli oldu. DEVA Partisi İvrindi Belediye Başkan Adayı Ajda Nayman oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.