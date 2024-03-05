DEVA Partisi İstanbul adayı İdris Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı İdris Şahin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İDRİS ŞAHİN KİMDİR?

1974 yılında Çankırı'da doğdu.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Türk Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında uzman olup, serbest avukatlık yapmaktadır.

İki Dönem Çankırı Baro Başkanlığı görevinde bulundu.

24. Dönem milletvekili genel seçimlerinde Ak Parti'den Çankırı milletvekili olarak seçilmiş. Bu süreçte birçok önemli araştırma komisyonlarının sözcüsü olarak görev aldı. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği görevinde bulundu.

9 Mart 2020'de DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

DEVA Partisi Seçim İşlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve parti sözcülüğü görevlerini devam ettirmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İdris Şahin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden İstanbul belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ İSTANBUL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu. DEVA Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı İdris Şahin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.