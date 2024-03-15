DEVA Partisi İslahiye adayı Bekir Yücel kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep İslahiye belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi İslahiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Gaziantep İslahiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi İslahiye Belediye Başkan Adayı Bekir Yücel kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BEKİR YÜCEL KİMDİR?

Bekir Yücel, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden İslahiye belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ İSLAHİYE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin İslahiye adayı belli oldu. DEVA Partisi İslahiye Belediye Başkan Adayı Bekir Yücel oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.