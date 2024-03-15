DEVA Partisi İskenderun adayı Hatice Esra Doğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay İskenderun belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi İskenderun belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Hatay İskenderun adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı Hatice Esra Doğan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HATİCE ESRA DOĞAN KİMDİR?

Hatice Esra Doğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden İskenderun belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ İSKENDERUN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin İskenderun adayı belli oldu. DEVA Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı Hatice Esra Doğan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.