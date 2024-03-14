DEVA Partisi İnegöl adayı Onur Metinbaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa İnegöl belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi İnegöl belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa İnegöl adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Onur Metinbaş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ONUR METİNBAŞ KİMDİR?

Onur Metinbaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden İnegöl belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ İNEGÖL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin İnegöl adayı belli oldu. DEVA Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Onur Metinbaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.