DEVA Partisi İmamoğlu adayı Ercan Toklu kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana İmamoğlu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi İmamoğlu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana İmamoğlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Ercan Toklu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERCAN TOKLU KİMDİR?

Ercan Toklu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden İmamoğlu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ İMAMOĞLU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin İmamoğlu adayı belli oldu. DEVA Partisi İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Ercan Toklu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.