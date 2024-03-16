DEVA Partisi Hendek adayı Neslihan Önal kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Hendek belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Hendek belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Hendek adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Neslihan Önal kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NESLİHAN ÖNAL KİMDİR?

Neslihan Önal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Hendek belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HENDEK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Hendek adayı belli oldu. DEVA Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Neslihan Önal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.