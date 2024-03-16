DEVA Partisi Harran adayı Ahmet Salık kimdir? 2024 DEVA Partisi Şanlıurfa Harran belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Harran belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Şanlıurfa Harranadayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Harran Belediye Başkan Adayı Ahmet Salık kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET SALIK KİMDİR?

Ahmet Salık, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Harranbelediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HARRAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Harran adayı belli oldu. DEVA Partisi Harran Belediye Başkan Adayı Ahmet Salık oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.