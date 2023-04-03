Deva Partisi hangi ittifakta? Deva Partisi Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?
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Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde Deva Partisi hangi ittifakta oldu. Peki, Deva Partisi hangi ittifakta?
Deva Partisi hangi ittifakta, konusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Deva Partisi hangi ittifakta? Deva Partisi Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?
DEVA PARTİSİ HANGİ İTTİFAKTA?
Millet İttifakı Partileri:
- CHP Cumhuriyet Halk Partisi - Kemal Kılıçdaroğlu
- İYİ Parti - Meral Akşener
- DP Demokrat Parti - Gültekin Uysal
- SAADET Saadet Partisi - Temel Karamollaoğlu
- DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi - Ali Babacan
- Gelecek Partisi - Ahmet Davutoğlu
Cumhur İttifakı Partileri:
- AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi - Recep Tayyip Erdoğan
- MHP Milliyetçi Hareket Partisi - Devlet Bahçeli
- BBP Büyük Birlik Partisi - Mustafa Destici
- YENİDEN REFAH Yeniden Refah Partisi - Fatih Erbakan