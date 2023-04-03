Deva Partisi hangi ittifakta? Deva Partisi Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde Deva Partisi hangi ittifakta oldu. Peki, Deva Partisi hangi ittifakta?