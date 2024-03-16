DEVA Partisi Halfeti adayı Suat Kart kimdir? 2024 DEVA Partisi Şanlıurfa Halfeti belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Halfeti belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Şanlıurfa Halfeti adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Halfeti Belediye Başkan Adayı Suat Kart kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SUAT KART KİMDİR?

Suat Kart, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Halfeti belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HALFETİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Halfeti adayı belli oldu. DEVA Partisi Halfeti Belediye Başkan Adayı Suat Kart oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.