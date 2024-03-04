DEVA Partisi Hakkari belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Hakkari adayı Mirza Özbeg kimdir?

DEVA Partisi Hakkari belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Hakkari adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Hakkari Belediye Başkan Adayı Mirza Özbeg kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ HAKKARİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Hakkari adayı belli oldu. DEVA Partisi Hakkari Belediye Başkan Adayı Mirza Özbeg oldu.

MİRZA ÖZBEG KİMDİR?

Mirza Özbeg, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Hakkari belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.