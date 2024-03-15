DEVA Partisi Hacılar adayı İsmail Bayam kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Hacılar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Hacılar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kayseri Hacılar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Hacılar Belediye Başkan Adayı İsmail Bayam kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL BAYAM KİMDİR?

İsmail Bayam, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Hacılar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HACILAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Hacılar adayı belli oldu. DEVA Partisi Hacılar Belediye Başkan Adayı İsmail Bayam oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.