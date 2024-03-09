DEVA Partisi Güngören adayı Erdem Işıklar kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Güngören belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Güngören belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Güngören adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Güngören Belediye Başkan Adayı Erdem Işıklar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERDEM IŞIKLAR KİMDİR?

Erdem Işıklar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Güngören belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GÜNGÖREN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Güngören adayı belli oldu. DEVA Partisi Güngören Belediye Başkan Adayı Erdem Işıklar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.