DEVA Partisi Güdül adayı Volkan Altınışık kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Güdül belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Güdül belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Güdül adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Güdül Belediye Başkan Adayı Volkan Altınışık kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

VOLKAN ALTINIŞIK KİMDİR?

Volkan Altınışık, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Güdül belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GÜDÜL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Güdül adayı belli oldu. DEVA Partisi Güdül Belediye Başkan Adayı Volkan Altınışık oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.