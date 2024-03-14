DEVA Partisi Gömeç adayı Duygu Aydın kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Gömeç belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Gömeç belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Gömeç adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gömeç Belediye Başkan Adayı Duygu Aydın kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DUYGU AYDIN KİMDİR?

Duygu Aydın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gömeç belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GÖMEÇ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gömeç adayı belli oldu. DEVA Partisi Gömeç Belediye Başkan Adayı Duygu Aydın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.