DEVA Partisi Gemlik adayı Mustafa Yavuz kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Gemlik belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Gemlik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Gemlik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yavuz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MSUTAFA YAVUZ KİMDİR?

Mustafa Yavuz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gemlik belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GEMLİK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gemlik adayı belli oldu. DEVA Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yavuz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.