DEVA Partisi Gebze adayı Mükail İzgi kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli Gebze belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Gebze belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli Gebze adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Mükail İzgi kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MÜKAİL İZGİ KİMDİR?

Mükail İzgi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gebze belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GEBZE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gebze adayı belli oldu. DEVA Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Mükail İzgi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.