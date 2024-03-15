DEVA Partisi Fethiye adayı Saniye Kulaç kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Fethiye belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Fethiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Muğla Fethiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Saniye Kulaç kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SANİYE KULAÇ KİMDİR?

Saniye Kulaç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Fethiye belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ FETHİYE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Fethiye adayı belli oldu. DEVA Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Saniye Kulaç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.