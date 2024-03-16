DEVA Partisi Ferizli adayı Yakup Kotaman kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Ferizli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ferizli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Ferizli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ferizli Belediye Başkan Adayı Yakup Kotaman kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAKUP KOTAMAN KİMDİR?

Yakup Kotaman, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ferizli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ FERİZLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ferizli adayı belli oldu. DEVA Partisi Ferizli Belediye Başkan Adayı Yakup Kotaman oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.