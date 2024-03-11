DEVA Partisi Feke adayı Doğukan Dırağan kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Feke belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Feke belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Feke adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Feke Belediye Başkan Adayı Doğukan Dırağan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DOĞUKAN DIRAĞAN KİMDİR?

Doğukan Dırağan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Feke belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ FEKE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Feke adayı belli oldu. DEVA Partisi Feke Belediye Başkan Adayı Doğukan Dırağan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.