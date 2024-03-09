DEVA Partisi Fatih adayı Müfide Boğazlıyanlıoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Fatih belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Fatih belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Fatih adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Müfide Boğazlıyanlıoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MÜFİDE BOĞAZLIYANLIOĞLU KİMDİR?

Müfide Boğazlıyanlıoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Fatih belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ FATİH ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Fatih adayı belli oldu. DEVA Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Müfide Boğazlıyanlıoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.