DEVA Partisi Eyyübiye adayı İhsan Ceylan kimdir? 2024 DEVA Partisi Şanlıurfa Eyyübiye belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Eyyübiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Şanlıurfa Eyyübiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı İhsan Ceylan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İHSAN CEYLAN KİMDİR?

İhsan Ceylan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Eyyübiye belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ EYYÜBİYE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Eyyübiye adayı belli oldu. DEVA Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı İhsan Ceylan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.