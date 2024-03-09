DEVA Partisi Eyüpsultan adayı Rasih Muhammet Danış kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Eyüpsultan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Eyüpsultan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Eyüpsultan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Rasih Muhammet Danış kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RASİH MUHAMMET DANIŞ KİMDİR?

Rasih Muhammet Danış, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Eyüpsultan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ EYÜPSULTAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Eyüpsultan adayı belli oldu. DEVA Partisi Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Rasih Muhammet Danış oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.