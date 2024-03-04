DEVA Partisi Eskişehir belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Eskişehir adayı Çelik Erimez kimdir?

DEVA Partisi Eskişehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Eskişehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Çelik Erimez kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ ESKİŞEHİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Eskişehir adayı belli oldu. DEVA Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Çelik Erimez oldu.

ÇELİK ERİMEZ KİMDİR?

Çelik Erimez, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Eskişehir belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.