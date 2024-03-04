DEVA Partisi Erzurum belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Erzurum adayı Yusuf Türkmen kimdir?

DEVA Partisi Erzurum belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Erzurum adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Erzurum Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ ERZURUM ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Erzurum adayı belli oldu. DEVA Partisi Erzurum Belediye Başkan Adayı Recep Ceylan oldu.

YUSUF TÜRKMEN KİMDİR?

Yusuf Türkmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Erzurum belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.