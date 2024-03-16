DEVA Partisi Ergene adayı İsa Kalaycı kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Ergene belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ergene belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Tekirdağ Ergene adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ergene Belediye Başkan Adayı İsa Kalaycı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSA KALAYCI KİMDİR?

İsa Kalaycı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ergene belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ERGENE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ergene adayı belli oldu. DEVA Partisi Ergene Belediye Başkan Adayı İsa Kalaycı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.