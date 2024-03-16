DEVA Partisi Erenler adayı Sedat Aslanboğa kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Erenler belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Erenler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Erenler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Erenler Belediye Başkan Adayı Sedat Aslanboğa kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEDAT ASLANBOĞA KİMDİR?

Sedat Aslanboğa, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Erenler belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ERENLER ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Erenler adayı belli oldu. DEVA Partisi Erenler Belediye Başkan Adayı Sedat Aslanboğa oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.