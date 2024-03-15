DEVA Partisi Ereğli adayı Fatih Kıymet kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Ereğli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ereğli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Ereğli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ereğli Belediye Başkan Adayı Fatih Kıymet kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FATİH KIYMET KİMDİR?

Fatih Kıymet, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ereğli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ EREĞLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ereğli adayı belli oldu. DEVA Partisi Ereğli Belediye Başkan Adayı Fatih Kıymet oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.