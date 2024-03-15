DEVA Partisi Erdemli adayı Sinem Yürü kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Erdemli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Erdemli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mersin Erdemli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Erdemli Belediye Başkan Adayı Sinem Yürü kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SİNEM YÜRÜ KİMDİR?

Sinem Yürü, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Erdemli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ERDEMLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Erdemli adayı belli oldu. DEVA Partisi Erdemli Belediye Başkan Adayı Sinem Yürü oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.