DEVA Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Elazığ adayı Recep Ceylan kimdir?

DEVA Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Elazığ adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Recep Ceylan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ ELAZIĞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Elazığ adayı belli oldu. DEVA Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Recep Ceylan oldu.

RECEP CEYLAN KİMDİR?

Recep Ceylan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Elazığ belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.