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DEVA Partisi Eğil adayı Zeynel Bekil kimdir? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır Eğil belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Diyarbakır Eğil belediye başkan adayı, Eğil ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Eğil adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Eğil Belediye Başkan Adayı Zeynel Bekil kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Eğil belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Diyarbakır Eğil adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Eğil Belediye Başkan Adayı Zeynel Bekil kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZEYNEL BEKİL KİMDİR?

Zeynel Bekil, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Eğil belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ EĞİL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Eğil adayı belli oldu. DEVA Partisi Eğil Belediye Başkan Adayı Zeynel Bekil oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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