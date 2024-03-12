DEVA Partisi Efeler adayı Osman Yasin Uzdu kimdir? 2024 DEVA Partisi Aydın Efeler belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Efeler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Aydın Efeler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Osman Yasin Uzdu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OSMAN YASİN UZDU KİMDİR?

Osman Yasin Uzdu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Efeler belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ EFELER ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Efeler adayı belli oldu. DEVA Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Osman Yasin Uzdu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.