DEVA Partisi Edremit adayı Tevfik Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Edremit belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Edremit belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Edremit adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Edremit Belediye Başkan Adayı Tevfik Çelik kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TEVFİK ÇELİK KİMDİR?

Tevfik Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Edremit belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ EDREMİT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Edremit adayı belli oldu. DEVA Partisi Edremit Belediye Başkan Adayı Tevfik Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.