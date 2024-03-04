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DEVA Partisi Edirne belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Edirne adayı Hülya Göçer kimdir?

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DEVA Partisi'nin Edirne belediye başkan adayı, Edirne ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Edirne adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Hülya Göçer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Edirne belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Edirne adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Hülya Göçer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ EDİRNE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Edirne adayı belli oldu. DEVA Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Hülya Göçer oldu.

HÜLYA GÖÇER KİMDİR?

Hülya Göçer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Edirne belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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