DEVA Partisi Düzce adayı Murat Caymaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Düzce belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Düzce belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Düzce adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Murat Caymaz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT CAYMAZ KİMDİR?

Murat Caymaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Düzce belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DÜZCE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Düzce adayı belli oldu. DEVA Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Murat Caymaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.