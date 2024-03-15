DEVA Partisi Doğanşehir adayı İsmail Haluk Güran kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Doğanşehir belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Doğanşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Malatya Doğanşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Doğanşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Haluk Güran kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL HALUK GÜRAN KİMDİR?

İsmail Haluk Güran, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Doğanşehir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DOĞANŞEHİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Doğanşehir adayı belli oldu. DEVA Partisi Doğanşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Haluk Güran oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.