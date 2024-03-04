DEVA Partisi Diyarbakır belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır adayı Cenap Ekinci kimdir?

DEVA Partisi Diyarbakır belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Diyarbakır adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ DİYARBAKIR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Diyarbakır adayı belli oldu. DEVA Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci oldu.

CENAP EKİNCİ KİMDİR?

Cenap Ekinci, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Diyarbakır belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.