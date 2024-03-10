DEVA Partisi Dikili adayı Ayşegül Pabuşçu kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Dikili belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Dikili belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Dikili adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Dikili Belediye Başkan Adayı Ayşegül Pabuşçu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AYŞEGÜL PABUŞÇU KİMDİR?

Ayşegül Pabuşçu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Dikili belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DİKİLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Dikili adayı belli oldu. DEVA Partisi Dikili Belediye Başkan Adayı Ayşegül Pabuşçu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.