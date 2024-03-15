DEVA Partisi Dicle adayı Hüseyin Levent kimdir? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır Dicle belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Dicle belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Diyarbakır Dicleadayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Dicle Belediye Başkan Adayı Hüseyin Levent kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HÜSEYİN LEVENT KİMDİR?

Hüseyin Levent, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Dicle belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DİCLE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Dicle adayı belli oldu. DEVA Partisi Dicle Belediye Başkan Adayı Hüseyin Levent oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.