DEVA Partisi Derince adayı Zekeriya Çıldır kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli Derince belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Derince belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli Derince adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çıldır kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZEKERİYA ÇILDIR KİMDİR?

Zekeriya Çıldır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Derince belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DERİNCE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Derince adayı belli oldu. DEVA Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çıldır oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.