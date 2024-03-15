DEVA Partisi Demirci adayı Kenan Doğru kimdir? 2024 DEVA Partisi Manisa Demirci belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Demirci belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Manisa Demirci adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Demirci Belediye Başkan Adayı Kenan Doğru kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KENAN DOĞRU KİMDİR?

Kenan Doğru, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Demirci belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DEMİRCİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Demirci adayı belli oldu. DEVA Partisi Demirci Belediye Başkan Adayı Kenan Doğru oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.