DEVA Partisi Defne adayı Defne Eraslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Defne belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Defne belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Hatay Defne adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Defne Belediye Başkan Adayı Defne Eraslan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEFNE ERASLAN KİMDİR?

Defne Eraslan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Defne belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DEFNE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Defne adayı belli oldu. DEVA Partisi Defne Belediye Başkan Adayı Defne Eraslan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.