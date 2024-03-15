DEVA Partisi Darıca adayı Muhammet Ali Ünsür kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli Darıca belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Darıca belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli Darıca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Muhammet Ali Ünsür kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMET ALİ ÜNSÜR KİMDİR?

Muhammet Ali Ünsür, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Darıca belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DARICA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Darıca adayı belli oldu. DEVA Partisi DarıcaBelediye Başkan Adayı Muhammet Ali Ünsür oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.