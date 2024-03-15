DEVA Partisi Çumra adayı Ebubekir Demiç kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Çumra belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çumra belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Çumra adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çumra Belediye Başkan Adayı Ebubekir Demiç kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EBUBEKİR DEMİÇ KİMDİR?

Ebubekir Demiç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çumra belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇUMRA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çumra adayı belli oldu. DEVA Partisi Çumra Belediye Başkan Adayı Ebubekir Demiç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.