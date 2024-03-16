DEVA Partisi Çorlu adayı Görkem Karakaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Çorlu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çorlu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Tekirdağ Çorlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çorlu Belediye Başkan Adayı Görkem Karakaş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GÖRKEM KARAKAŞ KİMDİR?

Görkem Karakaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çorlu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇORLU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çorlu adayı belli oldu. DEVA Partisi Çorlu Belediye Başkan Adayı Görkem Karakaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.