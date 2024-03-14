DEVA Partisi Çivril adayı Recep Karabulut kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çivril belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çivril belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Çivril adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çivril Belediye Başkan Adayı Recep Karabulut kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RECEP KARABULUT KİMDİR?

Recep Karabulut, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çivril belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇİVRİL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çivril adayı belli oldu. DEVA Partisi Çivril Belediye Başkan Adayı Recep Karabulut oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.