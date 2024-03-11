DEVA Partisi Ceyhan adayı Nermin Alırsatar kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ceyhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Ceyhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Nermin Alırsatar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NERMİN ALIRSATAR KİMDİR?

Nermin Alırsatar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ceyhan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ CEYHAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ceyhan adayı belli oldu. DEVA Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Nermin Alırsatar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.