DEVA Partisi Çerkezköy adayı Yunus Kara kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Çerkezköy belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çerkezköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Tekirdağ Çerkezköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Yunus Kara kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YUNUS KARA KİMDİR?

Yunus Kara, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çerkezköy belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇERKEZKÖY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çerkezköy adayı belli oldu. DEVA Partisi Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Yunus Kara oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.