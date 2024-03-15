DEVA Partisi Çeltik adayı Soner Durmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Çeltik belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çeltik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Çeltik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çeltik Belediye Başkan Adayı Soner Durmaz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SONER DURMAZ KİMDİR?

Soner Durmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çeltik belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇELTİK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çeltik adayı belli oldu. DEVA Partisi Çeltik Belediye Başkan Adayı Soner Durmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.