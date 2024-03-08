DEVA Partisi Çekmeköy adayı İbrahim Subaşı kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Çekmeköy belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çekmeköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Çekmeköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çekmeköy Belediye Başkan Adayı İbrahim Subaşı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM SUBAŞI KİMDİR?

İbrahim Subaşı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çekmeköy belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇEKMEKÖY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çekmeköy adayı belli oldu. DEVA Partisi Çekmeköy Belediye Başkan Adayı İbrahim Subaşı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.